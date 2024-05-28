Bir ilimizde kuduz paniği! 2 bölge karantinada giriş çıkışlar yasaklandı | 6 ay sürecek

Son dönemlerde baş gösteren sokak köpeği saldırılarının ardından kuduz endişesi de arttı. Tedirginlik devam ederken bir ilimizde görülen kuduz vakası ekipleri harekete geçirdi. Başıboş köpeklerin vatandaşlara saldırısı sonrası başlatılan çalışma ile köpeklerin kuduz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler 2 mahallede "Bu mahallede kuduz vakası görülmüştür" uyarısının bulunduğu tabelayı astı ve gerekli tedbirler alındı. Hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bölgede herkesi tedirgin eden karantinanın 6 ay süreceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 28.05.2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 21:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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