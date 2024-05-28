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Bir ilimizde kuduz paniği! 2 bölge karantinada giriş çıkışlar yasaklandı | 6 ay sürecek

Son dönemlerde baş gösteren sokak köpeği saldırılarının ardından kuduz endişesi de arttı. Tedirginlik devam ederken bir ilimizde görülen kuduz vakası ekipleri harekete geçirdi. Başıboş köpeklerin vatandaşlara saldırısı sonrası başlatılan çalışma ile köpeklerin kuduz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler 2 mahallede "Bu mahallede kuduz vakası görülmüştür" uyarısının bulunduğu tabelayı astı ve gerekli tedbirler alındı. Hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bölgede herkesi tedirgin eden karantinanın 6 ay süreceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 28.05.2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 21:58
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Bir ilimizde kuduz paniği! 2 bölge karantinada giriş çıkışlar yasaklandı | 6 ay sürecek

Sokak köpekleri ile beraber vatandaşlarda kuduz tedirginliği oluştu. Köpeklerin saldırısı ile bulaşan kuduz hastalığı bir ilimizde tespit edildi ve ekipler harekete geçti.

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Bir ilimizde kuduz paniği! 2 bölge karantinada giriş çıkışlar yasaklandı | 6 ay sürecek

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kazıklı Mahallesi'nde başıboş köpeklerin 12 Şubat'ta mahalledeki vatandaşlara saldırması üzerine çalışma başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yakalanan köpekleri incelemek üzere Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi.

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Bir ilimizde kuduz paniği! 2 bölge karantinada giriş çıkışlar yasaklandı | 6 ay sürecek

KÖPEKLER KUDUZ ÇIKTI

Yapılan inceleme sonucunda Kazıklı Mahallesi'nde vatandaşlara saldıran köpeklerin kuduz olduğu belirlendi. Öte yandan 24 Mayıs'ta Yolbaşı Mahallesi'nde de vatandaşlara saldıran köpeklerin de yapılan incelemede kuduz hastalığı taşıdığı belirlendi.

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Bir ilimizde kuduz paniği! 2 bölge karantinada giriş çıkışlar yasaklandı | 6 ay sürecek

MAHALLE KARANTİNADA

Kazıklı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta başlayan karantina uygulaması sürerken Yolbaşı Mahallesi'nde ise 24 Mayıs'ta karantina uygulaması başlatıldı. Mahallelerin girişine ise "Bu mahallede kuduz vakası görülmüştür" yazılı tabela asıldı.

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Bir ilimizde kuduz paniği! 2 bölge karantinada giriş çıkışlar yasaklandı | 6 ay sürecek

İslahiye Belediyesi tarafından kuduz vakası tespit mahallelerde 6 ay karantina uygulanacağı ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi. Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlara ise İslahiye Devlet Hastanesi'nde kuduz aşısı yapıldı.