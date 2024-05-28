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Alex de Souza yeniden Türkiye'de!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 22:10
Antalyaspor'un gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük görevi için anlaştığı Alex de Souza Antalya'ya geldi.
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