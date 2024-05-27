Tüm dünyada Galatasaray coşkusu! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Yurt dışında yaşayan sarı-kırmızılılar, Konya'dan çıkacak sonucu bekledi. Galatasaray'ın şampiyonluk haberiyle yurt dışında yaşayan taraftarlar da sokaklara akın etti. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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