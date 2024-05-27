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Süper Lig’de şampiyon Galatasaray oldu! Türkiye'de coşku tavan taptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 18:43
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ülkede büyük bir sevinç yaşandı. Konvoylar oluşturan, şehir meydanlarını tıklım tıklım dolduran sarı kırmızılılar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluğu kutladı. İşte kutlama görüntüleri…
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Galatasaray şampiyonluğu kutluyor!
Galatasaray şampiyonluğu kutluyor!
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray oldu!
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray oldu!
Tüm dünyada Galatasaray coşkusu
Tüm dünyada Galatasaray coşkusu
Galatasaray 24. kez şampiyon
Galatasaray 24. kez şampiyon
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