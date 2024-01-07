07 Ocak 2024, Pazar
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Seçim 2024: Hangi parti hangi planı yapıyor?
A Haber’de 7 Ocak 2024 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Dünyanın takip ettiği görüşmede neler oldu? Blinken, Erdoğan’dan ne talep etti? AK Parti İstanbul adayı kim oldu? İstanbul’da partiler nasıl bir plan kuruyor? CHP’de aday açıklaması neden ertelendi? Özel “İmamoğlusuz” karar alamıyor mu? Seçim 2024: Hangi parti hangi planı yapıyor? AK Parti’nin “Büyükşehir planı” ne? “Büyük Savaş”ın ateşi yakıldı mı? İsrail suikastlarının devamı gelecek mi? “Gizli servisler savaşı” artık açıktan mı? Ortadoğu’da “Suikastlar dönemi” mi başladı? “Savaş konsepti” nasıl değişti?” sorularına yanıt arandı.