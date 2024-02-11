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SATIR ARASI Seçim sürecini kimler zehirleme peşinde?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 00:36
A Haber’de 10 Ocak 2024 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Küçükçekmece’de AK Parti seçim çalışmaları sırasında neler oldu? Saldırı nasıl oldu? Saldırı görüntüleri ne anlatıyor? 31 Mart öncesi kimler kaos peşinde? Zaman ayarlı saldırılar ile Türkiye nereye çekilmek isteniyor? Saldırının perde arkasında ne var? Saniye saniye saldırı nasıl oldu? Saldırıların asıl hedefi neydi? Seçim sürecini kimler zehirleme peşinde? Sandığa karşı sistematik saldırı mı? Küçükçekmece’deki saldırıda yaralanan kadının son durumu ne? Demokrasiye kim neden kurşun sıkıyor? F-16’da yen, gelişme var mı? Uçaklar Türkiye’ye ne zaman gelecek, modernizasyon nasıl olacak? Savaş uçakları nasıl moderneştiriliyor? ABD terör örgütüne Patriot mu verecek?” sorularına yanıt arandı.
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