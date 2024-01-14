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Satır Arası - Suriye ve Irak sınırında şu an neler yaşanıyor?

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Giriş: 14.01.2024 00:59
A Haber’de 13 Ocak 2024 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Suriye ve Irak sınırında şu an neler yaşanıyor? Dolmabahçe Güvenlik Zirvesinde hangi kararlar alındı? TSK’nın öncelikli hedefi neresi olacak? Türkiye Irak’ta kaç km derinliğe inecek? PKK’yı süpürme harekatı başlar mı? Türkiye sınırında neyin hazırlığı yapılıyor? Operasyon alanı nerelere uzanacak? sorularına yanıt arandı.
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