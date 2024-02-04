04 Şubat 2024, Pazar
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Satır Arası - ABD’nin bombardıman planı ne?
A Haber’de 3 Şubat 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda; “Adım adım 3. Dünya savaşına mı? Washington-Tahran anlaştı mı? Türkiye’nin kaç savaş uçağı olacak? ABD’nin bombardıman planı ne? ABD boş üsleri mi bombaladı? ABD İran’a “vuracağım” dedi mi? Ortadoğu: Satır arasında neler gizli? ABD’nin asıl misillemesi bu gece mi? Washington-Tahran danışıklı dövüş mü? F -16 Tartışması: ABD’de neler konuşuluyor? ABD’nin F-35 açıklamasının arkasında ne var? ABD Türkiye ile yeni bir zemin mi arıyor? KAAN ne zaman uçacak? 3. Dünya savaşının içinde miyiz? ” sorularına yanıt arandı.