Satır Arası - İsrail hangi ülkeleri işgale hazırlanıyor?

A Haber’de 9 Aralık 2023 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “İsrail’in yeni hedefi KKTC mi? KKTC’yi “Sessiz işgal planı”nın perde arkasında ne var? İsrail hangi ülkeleri işgale hazırlanıyor? KKTC’de “Siyonist yapılanma” mı? Hamas’ın elinde hangi silahlar var? Netanyahu için Nürngerb Mahkemesi kurulur mu? Vekil güçleri kim, neden silahlandırıyor? Bütün mesele triyon dolarlık enerji mi?” sorularına yanıt arandı.