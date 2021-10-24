Satır Arası - Hedef seçilmiş hükümet mi?

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber'de ekrana gelen 'Satır Arası' programının bu haftaki konukları AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Hukukçu Sakiye Pehlivan ve Cumhuriyet Gazetesi'nin hedef aldığı Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'du. Canlı yayında bu haftanın öne çıkan konuları konuşuldu. Cumhuriyet gazetesinin milli vakıflar Ensar, TÜGVA, TÜRGEV'i hedef almasının perde arkasında yaşananların deşifre edildiği programda "Cumhuriyet gazetesinin manşetleri hangi planların parçası? 'Yıpratma planı'nda kim kiminle? Cumhur İttifakı'na karşı neden itibar suikastı yapılıyor? Gazete manşetleri üzerinden iktidara muhtıra mı veriliyor? Milletin vakıfları neden ve nasıl hedef alınıyor? Tutuklu Osman Kavala için 'serbest bırakılsın' çağrısı yapan 10 büyükelçi istenmeyen adam ilan edilirse ne olur? Türkiye'yi yeniden vesayet alma planında kim nerede duruyor? Hedef seçilmiş hükümet mi?" sorularına yanıt arandı. 23 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan programın tekrarını yeniden ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.