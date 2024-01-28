SATIR ARASI- ABD’de başkanlık seçimine doğru tansiyon neden yükseliyor?

A Haber’de 27 Ocak 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda; “ABD bölünüyor mu, iç savaş çıkacak mı? Dikenli teller polemiği ABD’yi nasıl kaosa sürükledi? Teksas ABD’den ayrılmak mı istiyor? ABD’de yönetim krizi mi yaşanıyor? Teksas krizi büyüyor! ABD’de neler oluyor? Yeni F-16’lar Türkiye’ye ne zaman gelecek? ABD’nin onayı sonrası yeni F-16 süreci nasıl olacak? Envanterde toplam kaç savaş uçağı olacak? NATO mu Rusya’ya tehdit, Rusya mı NATO’ya? Gazze’de kan duracak mı?” sorularına yanıt arandı.

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