Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Refah payı olacak mı? 5 aylık enflasyon oranı belli oluyor

5 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLUYOR

Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk 5 ayına dair veriler netleşmiş olacak. Böylece memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak.



5 aylık enflasyon farkı ise 3 Haziranda TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.