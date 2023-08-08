08 Ağustos 2023, Salı
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Gündem Özel - CHP’de kimin nasıl bir planı var?
A Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında, Türkiye’de yaşanan son gelişmeler detaylarıyla ele alındı. Programda, “Silo patlaması sabotaj mı, kaza mı? Sarıgül neden İmamoğlu ve Özel’i hedef aldı? CHP MYK’da bugün kim ne dedi? CHP lideri tartışmanın neresinde? İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na sevgisi var mı? CHP’de kimin nasıl bir planı var? 2024 yerel seçimlerinde ne bekleniyor?” soruları yanıt buldu.