Türkiye'nin terörler mücadele stratejileri! Teröristan planı nasıl engellenecek?

Türkiye'nin Suriye ve Irak’ta terör örgütü PKK ile mücadelesinin diplomatik ayağı, askeri operasyonların başarısı ve sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahip. Peki bu anlamda Türkiye neler yapıyor? Irak ve Suriye’de terör nasıl bitirilecek? Terörle mücadelede Türkiye’yi neler bekliyor? İşte bu sorulara yanıt aradığımız Analiz Haberi A Haber ekranlarında.

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