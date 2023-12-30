Almanak Haber 2023 |EYT TBMM tarafından kabul edildi

2023 yılı Türkiye için oldukça hareketli geçti. EYT teklifi komisyon’dan geçti. Deprem nedeniyle Meclis’e ara. 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi. Deniz Baykal vefat etti Evleri hasar görenler maddi ödenekler yapıldı. Depremzede 100 bin öğrenci 71 şehre nakledildi. İşte Almanak Haber 2023…

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