A Haber Körfezin incisi Kuveyt’te!

Körfezin incisi Kuveyt çok sayıda sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapıyor. O etkinliklerden birinin adresi de "Wecha" sanat merkezi. A Haber ekibinden Farah Uçucu da Kuveyt’e gitti. O sanat merkezini yerinde görüntüledi.

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