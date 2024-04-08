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A Haber Körfezin incisi Kuveyt'te!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 17:42
Güncelleme:08.04.2024 17:48
Körfezin incisi Kuveyt çok sayıda sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapıyor. O etkinliklerden birinin adresi de "Wecha" sanat merkezi. A Haber ekibinden Farah Uçucu da Kuveyt’e gitti. O sanat merkezini yerinde görüntüledi.
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A Haber Körfezin incisi Kuveyt’te!
A Haber Körfezin incisi Kuveyt'te!
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