11 Eylül 2023, Pazartesi
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ABD’nin en karalık günü: 11 Eylül! 11 Eylül dünya düzenini nasıl değiştirdi?
Amerika tarihinin en ölümcül terör saldırısının üzerinden tam 21 yıl geçti. Peki, 11 Eylül saldırıları, küresel düzeni nasıl değiştirdi? ABD'nin terörizme karşı başlattığı savaş nasıl sonuçlandı? Yanıtları haberimizde...