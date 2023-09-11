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ABD’nin en karalık günü: 11 Eylül! 11 Eylül dünya düzenini nasıl değiştirdi?

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Giriş: 11.09.2023 20:06
Amerika tarihinin en ölümcül terör saldırısının üzerinden tam 21 yıl geçti. Peki, 11 Eylül saldırıları, küresel düzeni nasıl değiştirdi? ABD'nin terörizme karşı başlattığı savaş nasıl sonuçlandı? Yanıtları haberimizde...


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