17 Nisan 2024, Çarşamba
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Dünya krizlerinde arabulucu ülke: Türkiye! İsrail- İran gerginlik Ankara’da yakında takip edildi | Türkiye artık söz sahibi bir arabulucu
Türkiye, son 21 yıldır yürüttüğü "Diyalog" odaklı diplomasi ile kapısı aşındırılan bir ülke oldu. Son örneklerinden biri de İsrail İran gerilimi. CIA Başkanı Burns'ün bayramda mit başkanı Kalın'ı arayarak İran İsrail gerginliğinde arabulucu olmasını istediği bildirildi. Daha öncede Rusya Ukrayna savaşında Avrupalı ülkeler çözüm odaklı tek bir hamlede bile bulunamazken Türkiye iki ülkenin arasında barış köprüsünü kurdu. Üstelik bunu sadece Avrupalıları tehdit eden bir savaşta da yapmadı. Libya'da mevcut hükümeti destekledi, körfez ülkelerinin Katar’a uyguladığı ambargoda da mazlumdan yana durdu hem de bunu son 30 yılda bölgesinde 15 savaş ve çatışma yaşanırken yaptı yani Türkiye artık, söz sahibi bir "arabulucu"…