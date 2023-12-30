30 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Almanak Haber 2023 | ABD ile Çin arasında casus balon krizi

Almanak Haber 2023 | ABD ile Çin arasında casus balon krizi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2023 11:19
2023 yılı dünya için oldukça hareketli geçti. Şubat aylarının başında Çin ile ABD arasında casus balon krizi yaşandı. ABD casus balonu düşürdü. BM’de 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anıldı. İşte Almanak Haber 2023…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Almanak Haber 2023...
İşte Almanak Haber 2023...
İtalya’dan katil İsrail’e büyükelçi vetosu
İtalya'dan katil İsrail'e büyükelçi vetosu
İsrail adım adım işgalini genişletiyor!
İsrail adım adım işgalini genişletiyor!
19 kişi 70 metre yükseklikte mahsur kaldı!
19 kişi 70 metre yükseklikte mahsur kaldı!
İsrail’den yine onur kırıcı uygulama!
İsrail’den yine onur kırıcı uygulama!
Avrupa’da doğalgaz fiyatları artıyor!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları artıyor!
İsrail’in Gazze soykırımında 84. gün!
İsrail’in Gazze soykırımında 84. gün!
Bu acıya yürek dayanmaz!
Bu acıya yürek dayanmaz!
Gemi mayına çarptı! Türk denizciler...
Gemi mayına çarptı! Türk denizciler...
Yakutistan’da -80 derecede hayvanlar dondu
Yakutistan’da -80 derecede hayvanlar dondu
Katil İsrail askerinden alçak ifadeler
Katil İsrail askerinden alçak ifadeler
Çobanlar katliam yaptı: 200 ölü
Çobanlar katliam yaptı: 200 ölü
Daha Fazla Video Göster