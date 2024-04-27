‘Şehre Yakın’ ekibi Dokuzyol köyüne konuk oldu! Köyde şehirden uzak bambaşka bir hayat var

“Şehre Yakın” ekibi bu hafta Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol köyüne konuk oldu. Ekibimiz şehirden uzak köyde bir gün geçirdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve ve kameraman Mehmet Ali Bağ'ın izlenimlerine beraber tanıklık edelim...

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