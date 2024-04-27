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‘Şehre Yakın’ ekibi Dokuzyol köyüne konuk oldu! Köyde şehirden uzak bambaşka bir hayat var

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 18:08
Güncelleme:27.04.2024 18:15
“Şehre Yakın” ekibi bu hafta Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol köyüne konuk oldu. Ekibimiz şehirden uzak köyde bir gün geçirdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve ve kameraman Mehmet Ali Bağ'ın izlenimlerine beraber tanıklık edelim...
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