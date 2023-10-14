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Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu!

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Giriş: 14.10.2023 18:37
İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Sivil yerleşim yerlerine bomba yağarken can kaybı da artıyor. A Haber ekibi tarafından Gazze'de yaşanan vahşet ile ilgili bir klip hazırlandı.
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu!
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu!
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