29 Ağustos 2023, Salı
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Gündem Özel - Memur zammında beklenti ne?
A Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında, Türkiye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Programda, “Hakem heyetinin kararına saatler kaldı, beklenti ne? Hangi çalışmalar yapılıyor, kök maaşa zam gelecek mi? Akşener’in çıkışı domino etkisi yapar mı? Akşener “CHP’li küskünler”e mi seslendi? Kimler “Türk-Yunan savaşı” istiyor? Dünyadaki güç dengeleri sil baştan mı?” soruları yanıt buldu.