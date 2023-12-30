30 Aralık 2023, Cumartesi
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Almanak Haber 2023 | Asrın felaketi Türkiye depremleri
2023 yılı Türkiye için oldukça hareketli geçti. Şubat ayının başında tüm dünyayı derinden etkileyen bir deprem yaşandı. Çadır kentler kuruldu. Evleri hasar görenler maddi ödenekler yapıldı. Malatya’da yeni bir deprem yine birden çok can kaybı yaşandı. İşte Almanak Haber 2023…