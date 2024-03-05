Terörle mücadelenin ‘özel’ kahramanları!

Kahraman Polis Özel Harekat timleri her operasyonda en ön safta yer alıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ Hakkari Özel Harekat Polislerine 3 günlük eğitim ve operasyonlarına eşlik etmişti. İşte o görüntüler….

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