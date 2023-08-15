Gündem Özel - 2024’te kimin maaşı ne kadar olacak?

A Haber’de 14 Ağustos 2023’te yayınlanan Gündem Özel programında Türkiye gündeme dair ilişkin kritik sorular cevap buldu. Programda, “2024’te kimin maaşı ne kadar olacak? 2024 seçimleri: Büyükşehirleri kim alır? “Hayat pahalılığıyla mücadele” nasıl olacak? 2024’te İstanbul-Ankara’yı kim kazanır? İmamoğlu “İstanbul” mu diyecek? Kılıçdaroğlu CHP’de rakipsiz mi kaldı? soruları yanıt buldu.