15 Ağustos 2023, Salı
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Gündem Özel - 2024’te kimin maaşı ne kadar olacak?
A Haber’de 14 Ağustos 2023’te yayınlanan Gündem Özel programında Türkiye gündeme dair ilişkin kritik sorular cevap buldu. Programda, “2024’te kimin maaşı ne kadar olacak? 2024 seçimleri: Büyükşehirleri kim alır? “Hayat pahalılığıyla mücadele” nasıl olacak? 2024’te İstanbul-Ankara’yı kim kazanır? İmamoğlu “İstanbul” mu diyecek? Kılıçdaroğlu CHP’de rakipsiz mi kaldı? soruları yanıt buldu.