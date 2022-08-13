Memleket Meselesi | Muharrem İnce'den Halk TV, Tele 1 ve KRT için bomba "maaş" iddiası

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 12 Ağustos 2022 Cuma günkü yayınında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin “Halk TV, Tele 1 ve KRT, CHP ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor” sözleri masaya yatırıldı. Programda konuklar, “CHP'li belediyelerin bütçesi halka hizmet yerine "yandaş medya"ya mı aktarılıyor?, "Fonlama medya" tehlikesi mi?” sorularına yorum getirdi. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

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