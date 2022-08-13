13 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi | Muharrem İnce'den Halk TV, Tele 1 ve KRT için bomba "maaş" iddiası

Memleket Meselesi | Muharrem İnce'den Halk TV, Tele 1 ve KRT için bomba "maaş" iddiası

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2022 00:53
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 12 Ağustos 2022 Cuma günkü yayınında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin “Halk TV, Tele 1 ve KRT, CHP ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor” sözleri masaya yatırıldı. Programda konuklar, “CHP'li belediyelerin bütçesi halka hizmet yerine "yandaş medya"ya mı aktarılıyor?, "Fonlama medya" tehlikesi mi?” sorularına yorum getirdi. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muharrem İnce’den bomba maaş iddiası
Muharrem İnce'den bomba "maaş" iddiası
Soçi Zirvesinde hangi kararlar alındı?
Soçi Zirvesinde hangi kararlar alındı?
Memleket Meselesi | ABD-Çin savaşı çıkar mı?
Memleket Meselesi | ABD-Çin savaşı çıkar mı?
Memleket Meselesi | Ankapark gerçekleri
Memleket Meselesi | Ankapark gerçekleri
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi | İstanbul’da tarihi anlaşma
Memleket Meselesi | İstanbul'da tarihi anlaşma
Memleket Meselesi | Erdoğan-Putin-Reisi Zirvesi
Memleket Meselesi | Erdoğan-Putin-Reisi Zirvesi
Memleket Meselesi | Hunter Biden’dan skandal!
Memleket Meselesi | Hunter Biden'dan skandal!
Memleket Meselesi | Abe suikastı istihbarat işi mi?
Memleket Meselesi | Abe suikastı "istihbarat işi" mi?
Memleket Meselesi | CHP ve 128 milyar dolar yalanı
Memleket Meselesi | CHP ve 128 milyar dolar yalanı
Memleket Meselesi | Madrid’de 4’lü zirve mutabakatı
Memleket Meselesi | Madrid'de 4'lü zirve mutabakatı
Memleket Meselesi - Asgari ücrete yüzde 40 zam olur mu?
Memleket Meselesi - Asgari ücrete yüzde 40 zam olur mu?
Daha Fazla Video Göster