17 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları MEMLEKET MESELESİ - İsrail ne zaman ne şekilde saldıracak?

MEMLEKET MESELESİ - İsrail ne zaman ne şekilde saldıracak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2024 01:19
A Haber’de 16 Nisan 2024 Salı günü yayınlanan Memleket Meselesi’nde; “İsrail ne zaman ne şekilde saldıracak? İsrail bu gece mi İran’a saldıracak? İsrail ‘savaş kabinesi’nden ne karar çıktı? İran “saldırmış” gibi mi yaptı? Savaş mı, “danışıklı dövüş” mü? İran’ın nükleer tesisi mi hedef alınacak?  İsrail hangi savaşa hazırlanıyor? İsrail “ABD onayı” mı bekliyor?  İran İsrail’e nasıl bir misilleme yapacak? İsrail’in elinde hangi füzeler var?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İsrail ne zaman ne şekilde saldıracak?
İsrail ne zaman ne şekilde saldıracak?
İran İsrail savaşı başlıyor mu?
İran İsrail savaşı başlıyor mu?
DEAŞ hangi stadyumlara saldırı planlıyor?
DEAŞ hangi stadyumlara saldırı planlıyor?
AK Parti MYK’dan ne çıktı?
AK Parti MYK’dan ne çıktı?
Turgut Altınok’un Ankara için projeleri neler?
Turgut Altınok’un Ankara için projeleri neler?
Hatay ve Tekirdağ Büyükşehir belediye başkanları ne vadediyor?
Hatay ve Tekirdağ Büyükşehir belediye başkanları ne vadediyor?
Milli silahlar dengeleri nasıl değiştirdi?
Milli silahlar dengeleri nasıl değiştirdi?
ABD PKK ile neyin görüşmesini yapıyor?
ABD PKK ile neyin görüşmesini yapıyor?
Batı, Rusya ile savaşmak mı istiyor?
Batı, Rusya ile savaşmak mı istiyor?
DEM başvuruyu neden son ana bıraktı?
DEM başvuruyu neden son ana bıraktı?
Erzincan’daki altın madeni sahasıdna toprak kayması nasıl oldu?
Erzincan’daki altın madeni sahasıdna toprak kayması nasıl oldu?
A Haber felaketin 1. yılında deprem bölgesinde!
A Haber felaketin 1. yılında deprem bölgesinde!
Daha Fazla Video Göster