MEMLEKET MESELESİ - İsrail ne zaman ne şekilde saldıracak?

A Haber’de 16 Nisan 2024 Salı günü yayınlanan Memleket Meselesi’nde; “İsrail ne zaman ne şekilde saldıracak? İsrail bu gece mi İran’a saldıracak? İsrail ‘savaş kabinesi’nden ne karar çıktı? İran “saldırmış” gibi mi yaptı? Savaş mı, “danışıklı dövüş” mü? İran’ın nükleer tesisi mi hedef alınacak? İsrail hangi savaşa hazırlanıyor? İsrail “ABD onayı” mı bekliyor? İran İsrail’e nasıl bir misilleme yapacak? İsrail’in elinde hangi füzeler var?” sorularına yanıt arandı.

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