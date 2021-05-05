Memleket Meselesi programında 05 Mayıs 2021 tarihli yayında gündeme dair önemli konular masaya yatırıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin “Habertürk'ü boykot edin” tweeti, Adalar'daki atlara ne oldu?, Muhalefette “2023 aday” kavgası, 128 milyar dolar çarpıtması, Engin Altay'ın 27 Mayıs tehdidi, Ekrem İmamoğlu'na soruşturma çarpıtması, Aykut Erdoğdu'nun tehdidi gibi konular işlendi. Meclis Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Kom. Başkanı Dr. Fatma Aksa, AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Abdullah Güler, Gazeteci-Yazar Metin Özkan, Siyaset Bilimci Onur Erim, A Haber’de bu meseleleri yorumladılar. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı…

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