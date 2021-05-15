Memleket Meselesi | Batı medyası İsrail işgalini gizliyor mu?

A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programının ilk bölümünde İsrail'in katliamlarını Batı neden görmüyor? İsrail kara harekatını neden yalanladı? Hamas, İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi nasıl deldi? sorularına yanıt arandı. Programın ikinci kısmında ise Ali Babacan'ın AK Parti milletvekili olduğu halde muhalafetin Cumhurbaşkanı adayını desteklediği itirafı konuşuldu. Hikmet Genç "ihanette yeni perde"nin ayrıntılarını açıkladı. 14 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan programı yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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