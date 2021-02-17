A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında bu akşam (16 Şubat 2021) Gara Hakeratı sonrası yeni yol haritası nasıl olacak? Sincar'ın stratejik önemi ne? Terör ittifakında kim nerede? Siyaset-Terör arasındaki gerçek ne? AK Partili Öznur Çelik HDP'li Pervin Buldan ile ne görüştü? soruları masaya yatırıldı. Programda Uluslararası İlişkiler Uzmanı İrfan Kaya Ülger, Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Eski Genelkurmay İstihbarat D. Bşk. İsmail Hakkı Pekin, SETA Washington Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat yukarıdaki konular hakkında fikirlerini beyan etti. İşte "Memleket Meselesi" programının tamamı... ​