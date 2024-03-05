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Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 00:25
Güncelleme:05.03.2024 00:30
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 4 Mart Şubat Pazartesi günü yayınlanan bölümünde “Enflasyon yıl sonunda ne olacak, trend ne yönde? Enflasyonda kalıcı düşüş ne zaman? Fırsatçılık nasıl önlenecek? Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu? Ramazan öncesi fiyat artıranlara ceza mı geliyor? Çanakkale’de gerçekleşen 4,9’luk deprem olası büyük depremin habercisi mi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu?
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