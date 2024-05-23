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Kaza sisi aslında kaza süsü mü?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 00:39
A Haber’de 22Mayıs 2024 Çarşamba günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Reisi’nin cenaze töreninde neler yaşandı? Reisi’nin ardından İran ne olacak? Reisi 30 saniyede nasıl öldü? Reisi neden o helikoptere bindi? İran iç kaosa mı sürükleniyor? İran’daki cenazeden dikkat çeken detay ne? Reisi neden o helikoptere bindi? Kaza sisi aslında kaza süsü mü? İran’ın elinde hangi helikopterler var? Türkiye İran’a nasıl yardım etti? İran istihbaratında iç savaş mı? Fetövari kumpas raporunda neler var? Başıboş köpek düzenlemesine kim ne diyor? Sokak köpek meselesinde ikiye mi bölündü? Ev sahibi kiracı gerilimi biter mi? Gençler hangi mesleklere yönelmeli?” sorularına yanıt arandı.
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