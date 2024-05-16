MELİH ALTINOK İLE SEBEP SONUÇ - "Kirli Eller" kumpası: Kukla kuklacı kim?

A Haber’de 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Gizli tanık, açık kumpas: Ne oluyor? 4 polis gözaltında şimdi ne olacak? Kumpasın FETÖ ve medya ayağında ne oldu? Kirli Eller kumpası: Kukla kuklacı kim? Hangi siyasetçiler hedefe koyuldu? Dosyaya kimler konulmaya çalışıldı? Siyaseti dizayn etme kumpası nasıl çöktü? Kimler siyasette ve vesayet arayışında? Uyuyan FETÖ hücreleri nasıl gizleniyor?” sorularına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN