A Haber’de 12 Haziran tarihinde yayınlanan Gündem Özel programında; “Bahçeli’nin açıklaması ne anlama geliyor? Bahçeli kime ne mesaj verdi? Siyasette kim hangi oyunu kuruyor? Siyasette yeni bir denklem mi kuruluyor? FETÖ elebaşının yeri deşifre mi oldu? Pensilvanya’da neler oluyor? Okyanusta savaş mı? Küba’da neler oluyor? Rus nükleer gemileri Küba’da ne yapıyor? Tayvan’dan Küba’ya küresel bir savaş mı?” sorularına yanıt arandı.

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