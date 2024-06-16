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Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'ten itiraf: 'Fahriye'nin notları benim için önemli'

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik süren Özçivit, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Özçivit'in Evcen ile olan ilişkisine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 11:39 Güncelleme: 16.06.2024 11:39
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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’ten itiraf: ’Fahriye’nin notları benim için önemli’

Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran, atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, verdiği bir röportajda samimi itiraflarda bulundu.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’ten itiraf: ’Fahriye’nin notları benim için önemli’

Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Özçivit, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili soruları içtenlikle yanıtladı. Günaydın'a konuşan Özçivit'in açıklamaları dikkat çekti.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’ten itiraf: ’Fahriye’nin notları benim için önemli’

Bayramda sizin için en önemli gelenek nedir?

Aileyle bayram sofrasında bir araya gelip bayramlaşmak, eski bayramları yâd etmek, çocukların bayram neşesine ortak olmak bence en önemli gelenektir. Bu geleneği seviyorum.

Bayramda ailenizle bir araya gelmek size neler hissettiriyor? Bu özel günleri nasıl kutluyorsunuz?

İş harici günlerimi zaten ailemle birlikte geçirdiğim için onlarla zaman geçirmek ayrı bir mutluluk katıyor. Özellikle de bayramda bir arada olmak ise hem beni eski bayramlara bir nostalji olarak götürüyor hem de çocuklarımıza bunları anlatıp o anları yaşatmak çok keyifli bir anı oluyor.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’ten itiraf: ’Fahriye’nin notları benim için önemli’

Kuruluş Osman her hafta reytinglerin zirvesinde... Yalnızca ülkemizdeki başarısı değil Dünya'da da yüzlerce ülkede, milyarlarca insana ulaşan bir proje. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?

Kuruluş Osman, 5 yıldır Türkiye'de reyting rekorları kırıp en çok izlenen dizi olurken dünyada da 110 ülke tarafından izleniyor. Projeler gelir önünüze, kabul eder ve başlarsınız. Başarı da gelir sonunda. Ama Kuruluş Osman sadece bir proje olarak değil bir inanmışlık olarak gelirse önünüze, başarının yanında inanan bir ekipte gelirse bu büyük başarıda elbette ki kaçınılmaz olur.

Kuruluş Osman'ın çekildiği bu Bozdağ Film Platoları ilk sezon başlangıcımızdan itibaren en az 10 kat büyüdü. Yapımcımız Mehmet Bey sadece Kuruluş Osman'a değil platoya da sürekli artı değer kattı. Bu projeyi değerlendirirken güçlü kadro, güçlü senaryo ve tüm süreçleri yürüten sağlam bir teknik ekip var. Projede emeği geçen yapımcımız Mehmet Bozdağ olmak üzere yönetmenlerimize, senaryo ekibimize, teknik ekibimize teşekkür ederim.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’ten itiraf: ’Fahriye’nin notları benim için önemli’

Kuruluş Osman'da Osman karakterini canlandırıyorsunuz. Yıllardır bu karakteri oynamanın size kattığı farkındalıklar nelerdir?

Osman Bey, Türk tarihi içindeki en önemli isimlerden birisi. Kurduğu devlet dünyaya hükmetmiş Osman Bey'in ismiyle. Böylesi tarihi ve kudretli bir karakteri canlandırmak benim için tarifi mümkün olmayan bir duygu. İnanç dedim ya bu karakteri canlandırırken bu samimiyeti sağlayacaksınız.