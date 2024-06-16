16 Haziran 2024, Pazar
Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'ten itiraf: 'Fahriye'nin notları benim için önemli'
atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik süren Özçivit, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Özçivit'in Evcen ile olan ilişkisine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş: 16.06.2024 11:39 Güncelleme: 16.06.2024 11:39
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