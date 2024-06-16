Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’ten itiraf: ’Fahriye’nin notları benim için önemli’

Kuruluş Osman her hafta reytinglerin zirvesinde... Yalnızca ülkemizdeki başarısı değil Dünya'da da yüzlerce ülkede, milyarlarca insana ulaşan bir proje. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?

Kuruluş Osman, 5 yıldır Türkiye'de reyting rekorları kırıp en çok izlenen dizi olurken dünyada da 110 ülke tarafından izleniyor. Projeler gelir önünüze, kabul eder ve başlarsınız. Başarı da gelir sonunda. Ama Kuruluş Osman sadece bir proje olarak değil bir inanmışlık olarak gelirse önünüze, başarının yanında inanan bir ekipte gelirse bu büyük başarıda elbette ki kaçınılmaz olur.

Kuruluş Osman'ın çekildiği bu Bozdağ Film Platoları ilk sezon başlangıcımızdan itibaren en az 10 kat büyüdü. Yapımcımız Mehmet Bey sadece Kuruluş Osman'a değil platoya da sürekli artı değer kattı. Bu projeyi değerlendirirken güçlü kadro, güçlü senaryo ve tüm süreçleri yürüten sağlam bir teknik ekip var. Projede emeği geçen yapımcımız Mehmet Bozdağ olmak üzere yönetmenlerimize, senaryo ekibimize, teknik ekibimize teşekkür ederim.