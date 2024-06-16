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Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları! Bu fotoğraflarla kutladılar...

Eğlence ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, sevenlerinin Kurban Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yayınladıkları fotoğraflarla kutladı. Yapılan paylaşımlar takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. İşte İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Çağla Şıkel, Nebahat Çehre gibi birçok ünlünün Kurban Bayramı paylaşımları...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 12:19 Güncelleme: 16.06.2024 12:19
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Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları! Bu fotoğraflarla kutladılar...

Ünlü isimler, Kurban Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı.

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Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları! Bu fotoğraflarla kutladılar...

HAKAN URAL

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Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları! Bu fotoğraflarla kutladılar...

HAKAN HATİPOĞLU

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Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları! Bu fotoğraflarla kutladılar...

İBRAHİM TATLISES

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Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları! Bu fotoğraflarla kutladılar...

DEMET AKALIN