Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları! Bu fotoğraflarla kutladılar...

Eğlence ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, sevenlerinin Kurban Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yayınladıkları fotoğraflarla kutladı. Yapılan paylaşımlar takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. İşte İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Çağla Şıkel, Nebahat Çehre gibi birçok ünlünün Kurban Bayramı paylaşımları...