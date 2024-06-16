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Hüzün ve sevinç bir arada! Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları! Alişan, Demet Akalın, Ezo Sunal...

Ünlü isimler, Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları duygusal mesajlar ve özel fotoğraflarla kutladı. Paylaşımlarında hem hüzün hem de coşku yer aldı. İşte, Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Alışık, Demet Akalın ve Alişan gibi birçok ünlü isimlerin 'Babalar Günü' paylaşımları...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 11:58 Güncelleme: 16.06.2024 11:58
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Hüzün ve sevinç bir arada! Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları! Alişan, Demet Akalın, Ezo Sunal...

Ünlü isimler, bu yıl 16 Haziran'a denk gelen Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları anlamlı mesajlar ve paylaştıkları fotoğraflarla kutladı. İşte ünlülerden babalar günü paylaşımları...

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Hüzün ve sevinç bir arada! Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları! Alişan, Demet Akalın, Ezo Sunal...

KIVANÇ TATLITUĞ

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Hüzün ve sevinç bir arada! Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları! Alişan, Demet Akalın, Ezo Sunal...

CEYDA DÜVENCİ

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Hüzün ve sevinç bir arada! Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları! Alişan, Demet Akalın, Ezo Sunal...

MELEK BAYKAL

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Hüzün ve sevinç bir arada! Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları! Alişan, Demet Akalın, Ezo Sunal...

EZO SUNAL