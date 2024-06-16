Hüzün ve sevinç bir arada! Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları! Alişan, Demet Akalın, Ezo Sunal...

Ünlü isimler, Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları duygusal mesajlar ve özel fotoğraflarla kutladı. Paylaşımlarında hem hüzün hem de coşku yer aldı. İşte, Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Alışık, Demet Akalın ve Alişan gibi birçok ünlü isimlerin 'Babalar Günü' paylaşımları...