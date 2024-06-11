A Haber’de 10 Haziran 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Ankara'da sel-su baskınları neden yaşanıyor? Gökçek anlatıyor: Ankara'da ne oluyor? Gökçek hangi önlemleri alıyordu? Ankara'da sel-su baskınlarına çözüm ne? Avrupa dağılıyor: Gözden düşen düşene, Gazze'de ateşkes tasarına BMGK'da onay, İsrail BMGK kararını uygulayacak mı? Hangi ülkelerde iktidar değişecek? Avrupa Birliği dağılmaya gidiyor, Avrupa'da kazananlar-kaybedenler” sorularına yanıt arandı.