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Hangi ülkelerde iktidar değişecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 01:03
A Haber’de 10 Haziran 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Ankara'da sel-su baskınları neden yaşanıyor? Gökçek anlatıyor: Ankara'da ne oluyor? Gökçek hangi önlemleri alıyordu? Ankara'da sel-su baskınlarına çözüm ne? Avrupa dağılıyor: Gözden düşen düşene, Gazze'de ateşkes tasarına BMGK'da onay, İsrail BMGK kararını uygulayacak mı? Hangi ülkelerde iktidar değişecek? Avrupa Birliği dağılmaya gidiyor, Avrupa'da kazananlar-kaybedenler” sorularına yanıt arandı.
Hangi ülkelerde iktidar değişecek?
Hangi ülkelerde iktidar değişecek?
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