Bombalara rağmen coşkuyla kutladılar! Filistinliler akın etti! Gazze'de Kurban Bayramı...

İsrail'in barbarca katliam yaptığı Filistin'de yoğun polis kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazını eda edildi. Sabah namazında Mescid-i Aksa'da buluşan Filistinliler Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine akın etti. Harem-i Şerif'in Silsile Kapısı'nda ise İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.