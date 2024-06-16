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Bombalara rağmen coşkuyla kutladılar! Filistinliler akın etti! Gazze'de Kurban Bayramı...

İsrail'in barbarca katliam yaptığı Filistin'de yoğun polis kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazını eda edildi. Sabah namazında Mescid-i Aksa'da buluşan Filistinliler Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine akın etti. Harem-i Şerif'in Silsile Kapısı'nda ise İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.

Giriş: 16.06.2024 10:44 Güncelleme: 16.06.2024 10:49
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Bombalara rağmen coşkuyla kutladılar! Filistinliler akın etti! Gazze’de Kurban Bayramı...

İsrail'in 254 gündür saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde Filistinliler, bayram namazını bombalar altında Maghazi mülteci kampındaki ortaokulda kıldı.

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Bombalara rağmen coşkuyla kutladılar! Filistinliler akın etti! Gazze’de Kurban Bayramı...

İsrail Gazze Şeridi'nde 254 gündür katliam yaparken, Filistinliler Kurban Bayramı'nı bombalar altında karşıladı. Bölgede bombardıman nedeniyle camilerin tamamına yakını yıkılırken, Filistinliler bayram namazını Maghazi mülteci kampındaki ortaokulda kıldı.

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Bombalara rağmen coşkuyla kutladılar! Filistinliler akın etti! Gazze’de Kurban Bayramı...

Bayram namazının ardından açıklama yapan Şeyh Hamdan, Kurban Bayramı'nın bu yıl İsrail'in sürdürdüğü savaş nedeniyle zor şartlar altında geldiğini söyledi.

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Bombalara rağmen coşkuyla kutladılar! Filistinliler akın etti! Gazze’de Kurban Bayramı...

Gazze Şeridi sakinlerinin birçoğunun yerinden edildiğini, birçoğunun da ailelerini ve sevdiklerini kaybettiğini belirten Hamdan, ibadet edenlerden saldırganlık karşısında sabırlı ve kararlı olmalarını, İsrail işgaline karşı bir meydan okuma mesajı olarak sevinç göstermelerini istedi.

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Bombalara rağmen coşkuyla kutladılar! Filistinliler akın etti! Gazze’de Kurban Bayramı...

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerden biri olan Hüseyin El Lilli ise bayramın yaklaşması ve yerinden edilenlerin ailelerinden uzakta çadırlarda kalması nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.