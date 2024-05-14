A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 13 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan bölümünde; “Kamuda tasarruf neleri değiştirecek? Kamuda tasarruf ceplere nasıl yansır? Kamuda tasarrufta öncelik ne olacak? Kamuda tasarruf enflasyona nasıl yansır? Erdoğan- Miçotakis görüşmesinde neler yaşandı? Atina ile pozitif dönem ne getirecek? Komşu Türkiye yakınlaşmasına ne dedi? Yunanistan’da neler konuşuluyor? Yunanistan’daki manşet ne? 10 adaya hangi yeni adalar eklenecek? Hamas polemiğinin perde arkasında neler var? Sertap Erener’in tavrı neden polemik oldu? Putin neden Şoygu’yu görevden aldı? Tik Tok yasaklanıyor mu?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

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