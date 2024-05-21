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Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 01:30
A Haber’de 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Helikopter neden ve nasıl düştü? Kuşku uyandıran detaylar neler? Reisi öldü mü öldürüldü mü? Enkaza ulaşılması neden 15 saat sürdü? Kaza mı, suikast mı, iç hesaplaşma mı? O helikopterin sinyali kapalı mıydı? Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne? Reisi öldü, şimdi ne olacak? Devletlerin 1 numaraları neden hedefte? İran’da kim, kiminle hesaplaşıyor? Reisi’nin ölümü neleri tetikleyecek? İran halkını kim yanıltmak istedi? İran’ın muhbiri kim?” sorularına yanıt arandı.
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Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
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