Şeker hastalığının şifası bu besinde saklı! Suya 1 kaşık atınca kan şekerini dengeliyor...

Şeker hastalığı, genellikle diyabet olarak bilinir ve vücudun kan şekeri seviyelerini düzenleyemediği bir durumu ifade eder. Diyabet, özellikle insülin hormonu düzenlemesinde bozukluklar sonucunda ortaya çıkar ve kronik bir hastalıktır. Özellikle kan şekerini düzenleyen bir baharat bulunmaktadır. İşte, binlerce yıl şifa niyetine tüketilen baharat...