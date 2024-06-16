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Şeker hastalığının şifası bu besinde saklı! Suya 1 kaşık atınca kan şekerini dengeliyor...

Şeker hastalığı, genellikle diyabet olarak bilinir ve vücudun kan şekeri seviyelerini düzenleyemediği bir durumu ifade eder. Diyabet, özellikle insülin hormonu düzenlemesinde bozukluklar sonucunda ortaya çıkar ve kronik bir hastalıktır. Özellikle kan şekerini düzenleyen bir baharat bulunmaktadır. İşte, binlerce yıl şifa niyetine tüketilen baharat...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 10:36
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Şeker hastalığının şifası bu besinde saklı! Suya 1 kaşık atında kan şekerini dengeliyor...

Yapılan araştırmalar, birçok baharatın sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor.

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Şeker hastalığının şifası bu besinde saklı! Suya 1 kaşık atında kan şekerini dengeliyor...

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLİYOR!

Tarçın, yemeklerde, sütlü tatlılarda ve unlu mamullerde sıklıkla kullanılan bir baharattır. Tarçının tıbbi özelliklerinden sorumlu olan sinnamaldehit adı verilen bir madde, çok sayıda fayda sağlayabilir.

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Şeker hastalığının şifası bu besinde saklı! Suya 1 kaşık atında kan şekerini dengeliyor...

Tarçın, insülin duyarlılığını artırmak ve sindirim sistemindeki karbonhidrat parçalanmasını yavaşlatmak gibi kan şekerini düşürme yeteneğine sahiptir.

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Şeker hastalığının şifası bu besinde saklı! Suya 1 kaşık atında kan şekerini dengeliyor...

Araştırmalar, tarçının diyabetli hastalarda açlık kan şekerini %10 ila 29 oranında azaltabileceğini göstermiştir. Bu önemli bir düşüştür.

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Şeker hastalığının şifası bu besinde saklı! Suya 1 kaşık atında kan şekerini dengeliyor...

Günde etkili bir doz genellikle 0.5 ila 2 çay kaşığı tarçın veya 1-6 gramdır.