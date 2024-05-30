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İsrail hangi ülkeleri esir etti?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 01:08
A Haber’de 29 Mayıs 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “İsrail’e karşı birleşme neden olmuyor? Erdoğan’ın çağrısı karşılık bulacak mı? 56 Ülke İsrail’i durduramaz mı? İsrail hangi ülkeleri esir etti? Hangi ülkeler Gazze’ye asker gönderir mi? İslam ülkeleri İsrail’e duvar örecek mi? Tayvan minderinde ABD Çin savaşı mı? Avrupa Dünya savaşına uykuda mı yakalandı? Türkiye Küresel bir savaşa mı hazır? FETÖ elebaşı Gülen nereye kaçırıldı? FETÖ’den yeni kaçırılma oyunu mu? Belediyeler hangi adımları atacak?” sorularına yanıt arandı.
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