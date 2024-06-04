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FETÖ sonrası CIA'in korkunç planı ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 01:33
A Haber’de 3 Haziran 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “3 aşamalı ateşkes planı hayal mi? Biden- Netnayahu iyiyi kötüyü mü oynuyor? Tel Aviv’in göbeğinde neler oluyor? FETÖ elebaşı öldü mü kaçırıldı mı? FETÖ sonrası CIA'in korkunç planı ne? Pensilvanya’daki FETÖ mezarlığının sırrı ne?” sorularına yanıt arandı.
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FETÖ sonrası CIA’in korkunç planı ne?
FETÖ sonrası CIA'in korkunç planı ne?
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