A Haber’de 3 Haziran 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “3 aşamalı ateşkes planı hayal mi? Biden- Netnayahu iyiyi kötüyü mü oynuyor? Tel Aviv’in göbeğinde neler oluyor? FETÖ elebaşı öldü mü kaçırıldı mı? FETÖ sonrası CIA'in korkunç planı ne? Pensilvanya’daki FETÖ mezarlığının sırrı ne?” sorularına yanıt arandı.

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