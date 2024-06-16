Koreliler böyle iyileşiyor! Sarımsağı parmaklarına sarıp bekleyin...

Öksürük, her mevsimde karşılaşabileceğimiz yaygın bir sağlık sorunudur ve bir kere başladığında uzun sürebilir. İlaç tedavisinin yanı sıra doğal yöntemler de öksürüğü hafifletmede etkili olabilir. Bal, ıhlamur gibi besinler geleneksel olarak öksürüğü azaltmada kullanılırken, Koreliler sarımsak tedavisini tercih ediyorlar. İşte öksürüğü bıçak gibi kesen tarif...