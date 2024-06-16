16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Koreliler böyle iyileşiyor! Sarımsağı parmaklarına sarıp bekleyin...

Öksürük, her mevsimde karşılaşabileceğimiz yaygın bir sağlık sorunudur ve bir kere başladığında uzun sürebilir. İlaç tedavisinin yanı sıra doğal yöntemler de öksürüğü hafifletmede etkili olabilir. Bal, ıhlamur gibi besinler geleneksel olarak öksürüğü azaltmada kullanılırken, Koreliler sarımsak tedavisini tercih ediyorlar. İşte öksürüğü bıçak gibi kesen tarif...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 11:10 Güncelleme: 16.06.2024 11:10
  • 1
  • 6
Koreliler böyle iyileşiyor! Sarımsağı parmaklarına sarıp bekleyin...

Güney Koreli Profesör Park Jae Woo tarafından geliştirilen Su Jok Akupunktur yöntemi, özellikle öksürük gibi sağlık sorunlarının tedavisinde etkili olabileceği belirtiliyor. Bu yöntem, sarımsak gibi doğal bileşenlerin kullanıldığı bir "tohum tedavisi" olarak adlandırılıyor.

  • 2
  • 6
Koreliler böyle iyileşiyor! Sarımsağı parmaklarına sarıp bekleyin...

Güney Kore'den gelen bir alternatif tıp yöntemi olan Su Jok terapisi, "su" ve "jok" kelimelerinin Korece'de sırasıyla el ve ayak anlamına geldiği bir akupunktur türüdür. Bu tedavi yöntemi, bitki tohumlarının insan vücudu üzerinde terapötik etkilerinden faydalanmayı hedefler.

  • 3
  • 6
Koreliler böyle iyileşiyor! Sarımsağı parmaklarına sarıp bekleyin...

Su Jok terapisinde, bitki tohumları vücudun belirli noktalarına uygulanarak tedavi edici işlev görür. Bu yöntem, tohumların vücutta belirli süreler boyunca tutulması ve bu süre zarfında akupresür etkisiyle vücuttaki enerji dengesini düzenlemesi esasına dayanır. Tohumlar genellikle 8-24 saat boyunca belirli noktalarda tutulur ve bu süre zarfında vücut üzerine hafif bir baskı uygulanması önerilir.

  • 4
  • 6
Koreliler böyle iyileşiyor! Sarımsağı parmaklarına sarıp bekleyin...

Su Jok terapisi, özellikle boğaz ağrısı, öksürük gibi yaygın sağlık sorunlarının tedavisinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Uygulama sırasında, el ve ayaktaki belirli noktaların organları temsil ettiği inancıyla, hastalığın semptomlarına uygun tohumların seçilip uygulanması önem taşır.

  • 5
  • 6
Koreliler böyle iyileşiyor! Sarımsağı parmaklarına sarıp bekleyin...

Bu yöntem, geleneksel tıbbın doğal ve bitkisel tedavi yöntemlerinden biri olarak değerlendirilir ve birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.