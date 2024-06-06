FETÖ’DE post kavgasının sonunda ne olacak?

A Haber’de 5 Haziran 2024 Çarşamba günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “FETÖ’nün doktorundan susun talimatı neden geldi? FETÖ’DE post kavgasının sonu ne olacak? Erdoğan- Akşener ne konuştu? AYM’nin kararında merak edilenler ne? AYM’nin iptal kararlarının aslı ne?” sorularına yanıt arandı.

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