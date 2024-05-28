28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İsrail soykırım faturasını nasıl ödeyecek?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2024 01:25
A Haber’de 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Katliamcı İsrail’i kim durduracak? “Tepki göstermek için yaşlanalım mı?” İsrail soykırım faturasını nasıl ödeyecek? Gazze kasaplarının asıl hedefi ne? Suriye’yi bölme hamlesi mi? ABD ve YPG’nin “11 Haziran planı” ne? ABD ve YPG sözde seçimle ne amaçlıyor? Terörist gülne öldü mü kaçırıldı mı? FETÖ elebaşı Gülen’i kim neden kaçırdı? FETÖ’de iç savaş: Gülen nereye kaçırıldı? Saldırgan köpek sorunu nasıl çözülecek?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail soykırım faturasını nasıl ödeyecek?
İsrail soykırım faturasını nasıl ödeyecek?
Kaza sisi aslında kaza süsü mü?
Kaza sisi aslında kaza süsü mü?
Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
Kirli Eller kumpası: Kukla kuklacı kim?
"Kirli Eller" kumpası: Kukla kuklacı kim?
Atina ile pozitif dönem ne getirecek?
Atina ile pozitif dönem ne getirecek?
Refah’a saldırının sonucu ne olacak?
Refah'a saldırının sonucu ne olacak?
Ateşkes olacak mı?
Ateşkes olacak mı?
1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?
1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?
İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Daha Fazla Video Göster