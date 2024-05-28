A Haber’de 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Katliamcı İsrail’i kim durduracak? “Tepki göstermek için yaşlanalım mı?” İsrail soykırım faturasını nasıl ödeyecek? Gazze kasaplarının asıl hedefi ne? Suriye’yi bölme hamlesi mi? ABD ve YPG’nin “11 Haziran planı” ne? ABD ve YPG sözde seçimle ne amaçlıyor? Terörist gülne öldü mü kaçırıldı mı? FETÖ elebaşı Gülen’i kim neden kaçırdı? FETÖ’de iç savaş: Gülen nereye kaçırıldı? Saldırgan köpek sorunu nasıl çözülecek?” sorularına yanıt arandı.

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