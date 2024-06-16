Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı her geçen gün eriyor! Şeyla Halis’e 6 ayda 22 kilo verdiren diyet listesi...

Zayıflama sürecinde fiziksel sağlığına odaklandığı gibi, aynı zamanda mutluluğunu da ön planda tutan Halis, kendi bedenine uygun beslenmeyi tercih etmiş ve gereksiz yasaklardan kaçınmış. Düzenli yürüyüş ve yüzme gibi fiziksel aktivitelerle hem formunu korumuş hem de stresi azaltarak kilo verme sürecini keyifli hale getirmiş.