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Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina'sı her geçen gün eriyor! Şeyla Halis'e 6 ayda 22 kilo verdiren diyet listesi...

2000'li yıllarda yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi şimdilerde oyuncularının son halleriyle gündeme geliyor. Dizide Ferhat karakterine Alişan, Sultan karakterine ise Çağla Şikel hayat veriyordu. Şeyla Halis ise Ferhat'ın halası Menekşe'yi canlandırıyordu. 'Oynak Balina' rolüyle tanınan Şeyla Halis, fazla kilolarından kurtuldu. Oyuncunun nasıl zayıfladığı da merak edildi. İşte 6 ayda 22 kilo veren Şeyla Halis'in zayıflama sırrı...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 09:56 Güncelleme: 16.06.2024 09:56
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Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı her geçen gün eriyor! Şeyla Halis’e 6 ayda 22 kilo verdiren diyet listesi...

2004-2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi oyuncularıyla gündem oluyor. Dizide "Oynak Balina" lakaplı Menekşe karakterine hayat veren Şeyla Halis, yıllar içinde yaşadığı değişimle dikkat çekti.

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Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı her geçen gün eriyor! Şeyla Halis’e 6 ayda 22 kilo verdiren diyet listesi...

Başrollerinde, Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şikel, Zeki Alasya gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisi, hepimizin hafızalarında yer edindi. Halis, şimdilerde fit görüntüsüyle ağızları açık bırakıyor.

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Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı her geçen gün eriyor! Şeyla Halis’e 6 ayda 22 kilo verdiren diyet listesi...

Ünlü isim zayıflama yolculuğunu disiplin, kararlılık ve pozitif bir yaklaşım ile tamamlayarak büyük bir başarı elde etti. 46 yaşındaki Halis, bir yıl içinde tam 40 kilo vererek adeta yeniden doğdu.

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Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı her geçen gün eriyor! Şeyla Halis’e 6 ayda 22 kilo verdiren diyet listesi...

Halis'in kilo verme stratejisi dikkat çekici. Ölüm orucu gibi aşırı yöntemlere başvurmayan Halis, kilo kaybını mutlu bir süreç haline getirerek, kendini ödüllendirmeyi tercih etmiş. Ayrıca, yeme alışkanlıklarını düzenleyip istediği yiyecekleri doğru zamanda ve uygun miktarda tüketerek başarısını sürdürmüş.

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Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina’sı her geçen gün eriyor! Şeyla Halis’e 6 ayda 22 kilo verdiren diyet listesi...

Zayıflama sürecinde fiziksel sağlığına odaklandığı gibi, aynı zamanda mutluluğunu da ön planda tutan Halis, kendi bedenine uygun beslenmeyi tercih etmiş ve gereksiz yasaklardan kaçınmış. Düzenli yürüyüş ve yüzme gibi fiziksel aktivitelerle hem formunu korumuş hem de stresi azaltarak kilo verme sürecini keyifli hale getirmiş.