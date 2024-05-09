Lazer tedavisi sonrası hayatı karardı! 1 milyon TL tazminat istedi
İzmir'de 39 yaşındaki Suat Barman, boynundaki yanık izinden kurtulmak için özel bir hastaneye lazer tedavisine gitti. Ancak iddiaya göre tedavi sonrası yanık izleri daha da belirginleşti. Avukatı aracılığı ile hukuk mücadelesi başlatan Barman, hastaneden 1 milyon TL tazminat istedi.
ahaber.com.tr
DHA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
10:52
İzmir'de yaşayan ve bir restoranda şef garson olarak çalışan Suat Barman'ın üzerine 4 yaşındayken kaynar su döküldü. Hastanedeki tedaisinin ardından Barman'ın boynunda yanık izi oluştu.
Hayatına boynundaki yanık iziyle devam eden Barman, 2022 yılında izden kurtulmaya karar verdi. Barman, Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye yanık izinin tedavisi için başvurdu. Barman'a boynundaki yanık izi için lazer tedavisi uygulanmaya başlandı ve 13 Ekim 2022'den itibaren aralıklarla lazer tedavisi yapıldı.
Tedavi sonrası gün geçtikçe boynundaki yanık izlerinin daha da belirginleştiğini öne süren Barman, hastaneye konuyu iletti ancak bir çözüme ulaşamadı. Barman, 4 Mart'ta avukatı Serap Demir aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. İzmir 6. Tüketici Mahkemesi'nce kabul edilen davanın ilk duruşması, 6 Haziran'da görülecek.
"ÖZEL HAYATIMI İŞİMİ ETKİLEDİ"
Yaşadıklarını anlatan Suat Barman, "Boynumda ufak bir yanık izi vardı. Tedavisi için özel bir hastaneye başvurdum. Deneyecekleri bir yöntemle izin iyileşeceği söylendi. Bu yöntemleri denedikçe boynumdaki yara izi daha kötü oldu. Kabardı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Defalarca kendilerine başvuruda bulundum. Çözüm üretemediler. İş, içinden çıkamayacağım bir hale geldi. Devlet hastanesine gidip, durumu anlattım.
Bu tedavi yüzünden boynumdaki izin 30 yıl geriye gittiğini belirtip, tedavi için sürecin meşakkatli olduğunu söylediler. Özel hayatımı, iş hayatımı etkiledi. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Bu konu yüzünden psikiyatrik ilaç kullanıyorum. Hayallerim vardı ancak başarılı olamıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu. Avukat Serap Demir ise davanın olumlu sonuçlanacağını beklediklerini söyledi.