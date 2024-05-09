Lazer tedavisi sonrası hayatı karardı! 1 milyon TL tazminat istedi

"ÖZEL HAYATIMI İŞİMİ ETKİLEDİ"

Yaşadıklarını anlatan Suat Barman, "Boynumda ufak bir yanık izi vardı. Tedavisi için özel bir hastaneye başvurdum. Deneyecekleri bir yöntemle izin iyileşeceği söylendi. Bu yöntemleri denedikçe boynumdaki yara izi daha kötü oldu. Kabardı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Defalarca kendilerine başvuruda bulundum. Çözüm üretemediler. İş, içinden çıkamayacağım bir hale geldi. Devlet hastanesine gidip, durumu anlattım.