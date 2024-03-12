A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 11 Mart Şubat Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “Ramazan’da fiyatlara indirim yerine neden bindirim geliyor? Seçim öncesi gıdaya yapılan zamlar ile asıl hedef siyaset mi? Temel gıdada etiketleri kim şişiriyor? Ramazan sofrasına kimler el uzatıyor? Gıdada soygun mekanizması nasıl çalışıyor? CHP'de kara para işler! 15 milyon TL nereye aktarıldı?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

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